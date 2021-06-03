Три жителя Челябинской области создали в своих домах сады с марихуаной, гашишем и коноплей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» изъяли 35 кг наркосодержащей травы у трех жителей Магнитогорска в Челябинской области. Во время обысков в домах мужчин было обнаружено 9 килограммов марихуаны, гашишное масло весом более 300 граммов, а также части конопли массой свыше 27 килограммов и 38 ее кустов. Причем все это выращивалось в специальных помещениях.

— Установлено, что ранее не судимые местные жители, 1982, 1984 и 1985 годов рождения, выращивали наркосодержащие растения и хранили наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. Помещения были специально оборудованы и предназначались для культивирования каннабиса: в них были организованы системы вентиляции, полива, отопления и освещения специализированными осветительными приборами, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Сейчас трое жителей Магнитогорска находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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