В Челябинской области поймали 16-летнего студента училища при попытке сбыта наркотиков

У парня обнаружили 14 грамм наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области задержали 16-летнего студента профессионального училища, который пытался продать наркотики. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

— По данным следствия, в мае текущего года подозреваемый незаконно приобрел в Магнитогорске наркотическое вещество массой более 14 грамм. Затем он был задержан сотрудниками полиции около одного из домов города при попытке сбыта наркотиков, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения задержанному студенту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru