В Челябинской области вынесли приговор фальшивомонетчикам

Теперь мошенникам предстоит заплатить штраф
Фото: Андрей МИНАЕВ
Сотрудники ФСБ пресекли незаконный сбыт фальшивых денег в Челябинской области. Теперь двум мошенникам предстоит не только отбыть срок, но и заплатить штраф.
Фальшивомонетчиков задержали с поличным. Они пытались пустить в реализацию 34 купюры номиналом по пять тысяч каждая. Получается, что выручка составила бы 170 тысяч рублей. Оперативные материалы были переданы в ГУ МВД России по Челябинской области.
По решению Миасского городского суда, мужчин приговорили к условному сроку лишения свободы на 3,5 года и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
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