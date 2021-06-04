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Происшествия4 июня 2021 8:03

В Челябинской области вынесли приговор фальшивомонетчикам

Они искусно изготавливали поддельные пятитысячные купюры
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Теперь мошенникам предстоит заплатить штраф

Теперь мошенникам предстоит заплатить штраф

Фото: Андрей МИНАЕВ

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный сбыт фальшивых денег в Челябинской области. Теперь двум мошенникам предстоит не только отбыть срок, но и заплатить штраф.

Фальшивомонетчиков задержали с поличным. Они пытались пустить в реализацию 34 купюры номиналом по пять тысяч каждая. Получается, что выручка составила бы 170 тысяч рублей. Оперативные материалы были переданы в ГУ МВД России по Челябинской области.

По решению Миасского городского суда, мужчин приговорили к условному сроку лишения свободы на 3,5 года и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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