В Челябинской области на трассе М-5 на четыре месяца ввели реверсивное движение

Водителей просят заранее продумывать маршрут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С сегодняшнего дня, 4 июня, до 10 октября введено реверсивное движение на трассе М-5 «Урал». Оно коснется участка рядом с Миассом.

Как сообщили в упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся из-за ремонта путепровода через железную дорогу на 1777 км трассы.

— Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, — прокомментировали в ведомстве.

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