В Челябинске пройдет Пушкинский день России и русского языка

В Пушкинский день в Челябинске запланированы экскурсия по городу, книжные выставки, мастер-классы и многое другое. Фото: архив КП.

В предстоящее воскресенье, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день. В честь этого события краеведческий отдел Центральной библиотеки имени Пушкина приглашает всех желающих прогуляться по местам Челябинска, связанным с именем великого поэта.

Маршрут экскурсии:

Театр драмы им. Н. Орлова — Городской сад им. А. С. Пушкина — ул. Пушкина.

Экскурсия завершится возле Центральной библиотеки

им. А. С. Пушкина.

Место сбора:

Крыльцо центрального входа театра драмы им. Н. Орлова в 12 часов.

Требуется предварительная запись по телефону 264-73-11.

Один день с Пушкиным

В самой библиотеке имени Пушкина 6 июня можно будет перенестись в XIX век и провести весь день вместе с великим автором, погружаясь в удивительный мир его поэзии.

11:00 — Моно-спектакль «Пушкин: Faust-Нулин».

11:45 — «Челябинск глазами Пушкина» — подведение итогов I этапа Городского конкурса авторских литературных работ.

12:00 — Литературная композиция «Адресаты лирики Пушкина» в исполнении студентов отделения актерского искусства и театрального творчества колледжа культуры ЮУрГИИ.

13:00 — Акция #ПушкинWorld: Читаем Пушкина на разных языках пройдет в офлайн и онлайн формате. Стихи Пушкина прозвучат на немецком, английском, арабском, французском, татарском, башкирском и других языках.

А еще в программе «Пушкинограда»:

— книжные выставки;

— выставка-инсталяция «Приметы милой старины: быт XIX века»;

— мастер-класс «Уездной барышни альбом»;

— викторины, интерактивные и настольные литературные игры для взрослых и детей;

— Виртуальная экскурсия «Пушкинские места Челябинска»;

— Экскурсия по выставке «Редкая пушкиниана».

Вход свободный. Но с обязательным соблюдением масочного режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru