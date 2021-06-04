В Челябинске пройдет Пушкинский день России и русского языка

В Пушкинский день в Челябинске запланированы экскурсия по городу, книжные выставки, мастер-классы и многое другое. Фото: архив КП.
В предстоящее воскресенье, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день. В честь этого события краеведческий отдел Центральной библиотеки имени Пушкина приглашает всех желающих прогуляться по местам Челябинска, связанным с именем великого поэта.
Маршрут экскурсии:
Театр драмы им. Н. Орлова — Городской сад им. А. С. Пушкина — ул. Пушкина.
Экскурсия завершится возле Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина.
Место сбора:
Крыльцо центрального входа театра драмы им. Н. Орлова в 12 часов.
Требуется предварительная запись по телефону 264-73-11.
Один день с Пушкиным
В самой библиотеке имени Пушкина 6 июня можно будет перенестись в XIX век и провести весь день вместе с великим автором, погружаясь в удивительный мир его поэзии.
11:00 — Моно-спектакль «Пушкин: Faust-Нулин».
11:45 — «Челябинск глазами Пушкина» — подведение итогов I этапа Городского конкурса авторских литературных работ.
12:00 — Литературная композиция «Адресаты лирики Пушкина» в исполнении студентов отделения актерского искусства и театрального творчества колледжа культуры ЮУрГИИ.
13:00 — Акция #ПушкинWorld: Читаем Пушкина на разных языках пройдет в офлайн и онлайн формате. Стихи Пушкина прозвучат на немецком, английском, арабском, французском, татарском, башкирском и других языках.
А еще в программе «Пушкинограда»:
— книжные выставки;
— выставка-инсталяция «Приметы милой старины: быт XIX века»;
— мастер-класс «Уездной барышни альбом»;
— викторины, интерактивные и настольные литературные игры для взрослых и детей;
— Виртуальная экскурсия «Пушкинские места Челябинска»;
— Экскурсия по выставке «Редкая пушкиниана».
Вход свободный. Но с обязательным соблюдением масочного режима.
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