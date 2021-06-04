Хочу в «Челбаскет»: в Челябинске пройдет отбор в юношескую команду профессионального баскетбольного клуба

"Челбаскет" ставит цель готовить своих воспитанников. Фото: БК "Челбаскет".

В прошлом году в столице Южного Урала был создана новая баскетбольная команда, которая получила название «Челбаскет». Клуб получил статус профессионального, заявившись на участие в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги-2. В первом же сезоне «Челбаскет» сумел войти в ТОП-6 лучших клубов лиги.

Отметим, что в составе клуба играют, в основном, воспитанники южноуральского баскетбола. Чтобы продолжать и развивать эту традицию, руководители «Челбаскета» приняли решение создать команды юношей и девушек для участия в чемпионате Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Для этого уже в ближайшее воскресенье, 6 июня в Челябинске во Дворце пионеров и школьников на Алом поле пройдет открытый просмотр кандидатов для комплектования команды (юноши 2005-2006 г.р.).

— Я искренне верю, что профессиональный спорт и профессиональные клубы в большей степени нужны в качестве двигателей массового спорта, однако быть достойным примером для подражания без хороших спортивных результатов не получится. Легко, имея большие бюджеты, покупать игроков нужного тебе уровня, но мне кажется, более правильным работать со своими местными воспитанниками, искать и растить своих «Джорданов» и «Сабонисов», — говорит президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков. — Для этого сейчас мы и создаем детско-юношескую лигу. Уже проведены предварительные просмотры ребят 2004, 2005, 2006 годов рождения. 6 июня пройдет открытый просмотр, куда сможет прийти абсолютно любой желающий, кто чувствует в себе силы и уверен, что баскетбол — это его история. Мы готовы дать шанс каждому влиться в нашу «Победную стаю». Если этот опыт открытого просмотра будет удачным, в ближайшее время организуем его и для девушек.

Очный этап отбора состоится 6 июня в 14.00 по адресу: Челябинск, Свердловский пр.59/1, Дворец пионеров и школьников на Алом поле, спортивный корпус.

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