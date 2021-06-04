В Челябинске задержан мошенник, пытавшийся нажиться на чужой квартире

Злоумышленник использовал поддельные документы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейские задержали 26-летнего челябинца, который пытался продать чужую недвижимость в одном из домов по Университесткой набережной. Он выставил квартиру за 2 миллиона 700 тысяч рублей на одном из торговых интернет-сервисов.

Предложением заинтересовалась жительница города. Сделка уже должна была состояться. Злоумышленник и потенциальная покупательница дошли до одного из МФЦ города. Но внимательных сотрудников при оформлении договора купли-продажи смутил документ продавца. Они и вызвали стражей порядка.

Подозреваемый воспользовался данными реального собственника квартиры и сделал себе поддельный паспорт и документы на продажу недвижимого имущества. Теперь следствию предстоит выяснить, как у него на руках оказались ключи и копии документов на жилье. Известно, что мужчина безработный и без судимостей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания и ждет наказания.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК Р Ф (мошенничество), — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Документы с признаками подделки отправили на экспертизу. За мошенничество грозит тюремный срок до десяти лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru