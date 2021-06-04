В Челябинске на 10 дней ограничат движение в центральном районе

Там собираются реконструировать участок теплотрассы. Фото: архив КП

В Челябинске закроют движение транспорта в центре. Проехать там нельзя будет между домами № 66 и № 68 по улице Коммуны и от дома № 70 по улице Коммуны до дома № 59 по улице Красной.

Участки дорог перекроют 5 июня в 8 утра. А откроют только 15 июня после 20 часов.

— В связи с работами по реконструкции участка теплотрассы, — заявили в пресс-службе администрации города.

Также движение транспорта остановят на перекрестке улиц Коммуны и Васенко от дома № 68 до дома № 70 по улице Коммуны. Там нельзя будет проехать с 20 часов 5 июня до 6 утра 15 июня.

Также в эти выходные перекроют Комсомольский проспект, но всего лишь на два дня. Смотрите схему проезда.

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