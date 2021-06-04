В Челябинске из-за непогоды почти на сутки задержали авиарейс до Норильска

Вылет задержанного самолета запланирован в ночь на 5 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 4 июня, в аэропорту имени Курчатова был задержан на сутки авиарейс Челябинск-Норильск. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной такого решения стали неблагоприятные метеоусловия в конечном пункте назначения.

— Оказание услуг пассажирам контролируется Челябинским транспортными прокурорами, — сообщили в надзорном ведомстве.

Вылет самолета из Челябинска в Норильск запланирован на 5 июня в 01:45. Всего на этот был рейс зарегистрирован 81 пассажир, из которых трое — несовершеннолетние.

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