В Челябинске из-за непогоды почти на сутки задержали авиарейс до Норильска

Вылет задержанного самолета запланирован в ночь на 5 июня
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сегодня, 4 июня, в аэропорту имени Курчатова был задержан на сутки авиарейс Челябинск-Норильск. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, причиной такого решения стали неблагоприятные метеоусловия в конечном пункте назначения.
— Оказание услуг пассажирам контролируется Челябинским транспортными прокурорами, — сообщили в надзорном ведомстве.
Вылет самолета из Челябинска в Норильск запланирован на 5 июня в 01:45. Всего на этот был рейс зарегистрирован 81 пассажир, из которых трое — несовершеннолетние.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru