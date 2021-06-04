В Челябинской области ребенок, игравший во дворе, застрял в оконной решетке

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажек по улице Карла Маркса в Магнитогорске Челябинской области. Несколько мальчишек лазали по козырькам придомовых пристроек. В какой-то момент один из них неловко схватился за решетку на окне и зажал в ней палец.

На застрявшего ребенка обратили внимание сотрудники офиса, чье окно выходит во двор. Они вызвали на место происшествия спасателей и как могли, поддерживали малыша

— На вызов приезжала дежурная смена Магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы. Они разжали металл при помощи комбинированных ручных ножниц и освободили зажатую руку ребенка, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы по Челябинской области.

В ходе осмотра выяснилось, что палец пострадавшего был сильно травмирован. Затем ребенка передали врачам скорой помощи.

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