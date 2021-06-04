Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 5 и 6 июня

В регионе продолжается массовая вакцинация
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Региональный Минздрав опубликовал список мест, где в эти выходные можно сделать себе бесплатную прививку от коронавируса. Так, пункты вакцинации будут развернуты в ТРК и в СНТ крупных городов.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Публикуем список мест и график работы пунктов вакцинации:
Челябинск
5 июня
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 15:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТК «КС» с 12:00 - 16:00
ТК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
6 июня
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 16:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
Магнитогорск
5 июня
11:00 - 15:00
ТРК «Континент», 3 этаж;
ТРК «Гостиный двор», 2 этаж;
ТРК «Семейный парк», 1 этаж;
5 и 6 июня
9:00 - 12:00
СНТ «Горняк»;
СНТ «Металлург-2»;
СНТ «Строителей-1»;
СНТ «Метизник»
Миасс
5 июня
ТРК «Малахит» с 11:00 - 15:00
ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00
6 июня
ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00
Златоуст
5 июня
ТРК «Тарелка» с 11:00 - 14:00
Чебаркуль
5 июня
Храм Преображения Господня, ул. Кирова, 31 — с 10:00 - 12:00
Центральный рынок, ул. Крупской, 6 — с 10:00 - 12:00
Мини рынок, ул. Карпенко, 22 — с 12:00 - 14:00
Сатка
5 июня
Центральный рынок с 9:00 - 11:00
Пласт
5 июня
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
6 июня
ТК «Карат» с 9:00 - 13:00
Кыштым
5 июня
СНТ «Теренкуль» с 10:00 - 12:00
Аша
5 июня
Центральный рынок с 9:00 - 13:00
Южноуральск
5 и 6 июня
Городской парк с 9:00 - 13:00
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