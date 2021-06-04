Челябинскую птицефабрику «Равис» привлекли к ответственности за сброс куриного помета на полях

Предприятию предстоит выплатить штраф на сумму свыше 600 тыс. рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Проверку на птицефабрике «Равис» в Сосновском районе под Челябинском организовала природоохранная прокуратура после жалоб местных жителей на запах куриного помета. Надзорный орган совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора установил, что на предприятии систематически нарушались ветеринарные, санитарные и экологические нормы, установленные законодательством.

Так, в период НМУ не выполнялся план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов и нарушались требования правил эксплуатации установок очистки газа. Кроме того, учет отходов велся с нарушением, не были установлены окончательные границы некоторых санитарных зон.

— При размещении для компостирования смеси куриного помета и свиного навоза на земельных участках нарушается почвенный покров, обусловленный перекрытием плодородного слоя почвы, что приводит к захламлению земельных участков отходами производства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За выявленные в ходе проверки нарушения в отношении юридического лица должностных лиц были возбуждены административные дела по ст. 8.1, ч. 10 ст. 8.2, ч.1 ст.10.6, ч.2 ст.8.7, ч.1 ст.6.3 КоАП РФ. В общей сложности «Равису» предстоит выплатить штраф в сумме свыше 600 тыс. рублей.

Также руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которого 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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