Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 5 июня 2021 года, в регионе зарегистрирован 63 461 случай COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 115 человек, а всего с начала пандемии вирус перебороли 58 023 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остаются 2 512 пациентов.

За сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

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