В Челябинской области экстренно посадили самолет с парашютистами

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 5 июня, рядом с поселком Сухтелинский в Челябинской области экстренно посадили самолет АН-2 с парашютистами. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, приземляться пришлось из-за перегрева двигателя.

Уточняется, что самолет летел с аэродрома Калачево до Агаповки, что там парашютисты выполнили прыжки.

— На борту самолета находилось восемь человек: капитан воздушного судна, пилот, механик, врач, четыре парашютиста, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

К счастью, все закончилось благополучно, без пострадавших. Сейчас специалисты осматривают самолет, а Карталинская транспортная прокуратура уже организовала проверку инцидента.

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