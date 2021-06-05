Фото: Иван АЛЕКСЕЕВ

Май 2021 года стал самым жарким за последние 124 года в истории Челябинска. К такому выводу пришли синоптики из регионального гидрометцентра. По их данным, в этом году с 13 по 18 и с 21 по 26 мая температура воздуха превышала норму на 7-13 градусов. При этом метеорологическое лето, когда температура превышает +15, началось на четыре неделе раньше, чем обычно.

Средняя температура за май месяц составила +18,4 градусов — это рекордный показатель. Такого не было никогда, начиная с периода наблюдений за погодой с 1897 года.

— Абсолютный максимум температуры достигал 32-37 градусов, в большинстве районов области были перекрыты предыдущие рекорды. В целом за месяц на всех метеостанциях Челябинской области средняя температура превысила климатические показатели на 5-7 градусов, — уточнили в региональном гидрометцентре.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1943 году, тогда средняя майская температура в Челябинске составила +17,1 градусов.

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