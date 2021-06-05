С 1 сентября в Челябинской области внедрят экологическое образование для младших классов

Фото: instagram.com/alexeytexler.official

С 1 сентября 2021 года в школах Челябинской внедрят экологического образование. Об этом сообщили в министерстве экологии региона, а инициатором такой программы стал губернатор Алексей Текслер. Ученики первых и вторых классов получат учебные пособия по практической экологии — книгами снабдят почти 100 тыс. школьников.

Программа экологического образования разрабатывалась областными министерствами экологии и образования при участии ученых и экспертов. В следующем году планируется введение пособий для 3 и 4 классов, тематические книжки-сказки получат дошкольники. Все это будут организовывать за счет благотворителей. Отмечается, что Челябинская область стала одним из первых регионов, который решил внедрить непрерывное эко-образование.

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