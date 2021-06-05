Что нашли на дне озера Тургояк спасатели Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели Челябинской области очистили дно озера Тургояк. Таким образом они не только провели запланированную тренировку, но и внесли свою лепту в чистоту водоема.

За четыре часа работы со дна они достали более 800 кг металла и 250 кг мусора — все это только в районе одного из пляжей. Размеры некоторых найденных кусков были настолько огромными, что вытаскивать их пришлось с помощью специальной техники.

— Мы год за годом видим, во что превращается дно в местах массового отдыха человека. Пластик, резина, железные конструкции могут помешать увидеть чистоту Тургояка нашим детям и внукам, — считает начальник Поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Шалковский.

Тренировку провели 12 спасателей, за это время им удалось не только очистить дно, но и отремонтировать причальный пирс.

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