Возле Алого поля в Челябинске сбили мотоциклистку

Фото: читатель КП

Сегодня вечером, 5 июня, возле Алого поля в Челябинске девушка за рулем автомобиля Dodge сбила мотоциклистку. Автоледи поворачивала со Свердловского проспекта на проспект Ленина и не заметила, что для нее загорелся красный свет.

— В результате девушка столкнулась с мотоциклом, который ехал во встречном направлении, — уточнили в ГИБДД. — Девушка за рулем мотоцикла не пострадала, от госпитализации отказалась.

Фото: читатель КП

На месте аварии сразу же собрались байкеры, которые убедились, что никто не пострадал и сделали пару селфи на фоне ДТП. С такими счастливыми лицами сотрудников ГИБДД, наверное, не ждали никогда.

Фото: читатель КП

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