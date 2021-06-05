Возле Алого поля в Челябинске сбили мотоциклистку

Фото: читатель КП
Сегодня вечером, 5 июня, возле Алого поля в Челябинске девушка за рулем автомобиля Dodge сбила мотоциклистку. Автоледи поворачивала со Свердловского проспекта на проспект Ленина и не заметила, что для нее загорелся красный свет.
— В результате девушка столкнулась с мотоциклом, который ехал во встречном направлении, — уточнили в ГИБДД. — Девушка за рулем мотоцикла не пострадала, от госпитализации отказалась.
Фото: читатель КП
На месте аварии сразу же собрались байкеры, которые убедились, что никто не пострадал и сделали пару селфи на фоне ДТП. С такими счастливыми лицами сотрудников ГИБДД, наверное, не ждали никогда.
Фото: читатель КП
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