Окончены поиски сына челябинского священнослужителя, пропавшего в тайге

Мальчик провел в тайге две ночи. Фото: скрин видео СКР по Свердловской области

Пропавшего в тайге под Североуральском в Свердловской области 9-летнего мальчика нашли. Как сообщает КП-Екатеринбург, он жив.

— Он обнаружен живым в лесном массиве. Сейчас он доставляется в следственный отдел по г. Североуральск СКР по Свердловской области для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе свердловского следственного комитета.

Ребенка искали с 4 июня. Вместе с отцом и другими туристами он отправился в поход на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия у мужчины разболелась нога и он начал отставать от остальной группы. На спуске с горы отец разрешил мальчику уйти вперед. Когда священник добрался до лагеря, ребенка там не оказалось.

Мальчика искали с помощью вертолета и групп волонтеров. В поисках задействовали 192 спасателя, 41 единицу техники. На вторые сутки спасательная группа обнаружила мальчика живым и невредимым.

— Состояние здоровья мальчика удовлетворительное, — добавили в региональном МЧС.

Сейчас за ребенком отправили вертолет, чтобы доставить его на спасательную базу.

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