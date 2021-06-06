В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели еще 86 человек

Челябинцы уже забыли о мерах предосторожности.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные опубликовало Министерство здравоохранения региона.
Всего с начала пандемии диагноз поставили 63 547 пациентам, за сутки из больниц выписали сразу 119 человек. С ковидом сейчас продолжают бороться 2471 южноуралец.
Несмотря на вакцинацию и более доступное обследование, коронавирус продолжает уносить жизни людей, которые не имели других серьезных заболеваний. По данным на утро 6 июня, от ковида Челябинской области скончались восемь человек.
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