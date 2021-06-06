В Челябинске объявили третий класс пожарной опасности

В Челябинске природные пожары. Фото: читатель КП

В Челябинске объявлен третий класс пожарной опасности. Очаги возгораний возникают в разных районах города. Только за прошедшие сутки произошло три пожара.

Читатели «Комсомольской правды» присылают фотографии с берега Шершней и автодороги «Северный луч». Дым от пожаров поднимается высокого. Учитывая, что в городе неблагоприятная ситуация по НМУ, запах гари надолго остается в воздухе.

Пожар виден с городского пляжа на Шершнях. Фото: читатель КП

По данным прогноза ГУ МЧС региона, в области ожидается 12-18 новых очагов природных пожаров 3-5 класса опасности. В МЧС напоминают, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня и ограничено посещение лесов.

За нарушение предусмотрен штраф от 2 тысяч рублей.

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