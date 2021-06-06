Комик Юрий Гальцев устроил вояж по Челябинской области

В Златоусте Юрий Гальцев пообщался с митрополитом Алексием (слева).

Комик Юрий Гальцев устроил вояж по Южному Урале. Он побывал в музее Златоустовской оружейной фабрики и в Сатке. В Челябинской области юморист прибыл с важной миссией.

В Сатке запустили проект «Театральная мастерская Юрия Гальцева» для тех, кто мечтает обучиться актерскому мастерству.

Юрий Гальцев презентовал свою мастерскую. Фото: instagram.com/alexandrglazkov_official

— Программа предусматривает обучение курсу актерского мастерства, сценической речи, классическому и современному джазовому танцу, вокалу, курсу по истории театра, пантомиме, клоунаде, оригинальному жанру, — сообщил глава Саткинского района Александр Глазков.

По его словам, слушателям предстоит пройти отбор в три этапа. Обучение будет проходить сессионно.

Теперь и у Гальцева есть футболка с надписью «Сатка». Фото: Валерий Томея

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