Неадекватный челябинец открыл стрельбу по людям

Мужчина был с пистолетом и ножом. Фото: скрин с видео Подслушано Ленинский район Челябинск/vk.com

В Ленинском районе Челябинска неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям. Как сообщают очевидцы, при себе у него был пистолет и нож.

ЧП произошло возле дома на улице Масленникова, 8

— Пострадавшие есть, рабочие, одного пырнул (вроде, по касательной), а второму в лицо выстрелил из газового пистолета, — пишут очевидцы.

Неадеквата быстро задержали сами прохожие и сняли на видео. На кадрах слышно, как мужчина признается, что пил.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт задержания.

— Трое граждан доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств, пока известно, что медицинская помощь никому не понадобилась, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, что ужасная стрельба по людям была в Екатеринбурге. 30 мая местный житель, бывший сотрудник милиции Сергей Болков, выйдя на балкон своей квартиры открыл стрельбу по пешеходам и машинам из карабина. Одна из пуль попала девятилетней девочке в живот и прошла насквозь. После случившегося ребенка экстренно госпитализировали в ОДКБ №1. Только недавно она пришла в сознание.

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