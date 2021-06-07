Tele2 завоевала 8 наград престижной премии «Серебряный Меркурий»

Фото: предоставлено Tele2

В 2021 году лучшие маркетинговые проекты выбирали в 88 номинациях «Серебряного Меркурия». Они были представлены в разных отраслях: FMCG, товары для здоровья, ретейл, недвижимость, финансовые услуги, транспорт, медиа, развлечения и другие. На фестиваль подали 664 работы, которые оценивали 360 членов жюри.

Проект Tele2 «Дом по другим правилам» получил золото в номинации «Лучшая кампания с использованием брендированного опыта». «Дом по другим правилам» – это уникальное digital-пространство, в котором проходят лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки и экскурсии. Запуск проекта состоялся на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года. С момента открытия в онлайн-доме побывало более 3 млн гостей.

«Дом по другим правилам» также получил серебро в другой номинации – «Лучшее мероприятие в онлайн-формате». Серебряной награды в этой номинации удостоился «Урбан Баттл» -– проект Tele2 для поклонников уличных видов спорта, в котором соревнуются райдеры, паркурщики и другие экстремалы. Члены жюри также отметили этот проект как «Лучшую маркетинговую кампанию с преимущественным использованием различных digital-инструментов» и «Лучшую кампанию с использованием брендированного опыта» – еще две серебряных награды в активе Tele2.

Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года – в них приняли участие 170 спортсменов из разных городов страны. Трансляцию финального этапа «Урбан Баттл», которая велась с помощью технологии 4G от Tele2, посмотрели более 1,5 млн человек со всей России.

Еще одно серебро в номинации «Лучшая кампания с использованием брендированного опыта» получил региональный проект Tele2 из Ростова-на-Дону «На связи с городом». В интерактивной экскурсии по историческому центру с использованием современных технологий приняли участие более 800 ростовчан.

Экологический проект Tele2 «Переплавка» завоевал серебро в номинациях «Лучший бренд, оказывающий влияние на окружение или общество» и «Лучшая социально ориентированная маркетинговая кампания». Задача инициативы – объяснить людям важность переработки старых мобильных телефонов, побудить клиентов сдавать их в утилизацию и создать для этого инфраструктуру. Старые телефоны сдать практически некуда, а в них содержатся цветные металлы – переработка позволит использовать их повторно.

В 2020 году география проекта «Переплавка» расширилась с 11 до 64 регионов. Наиболее активно этой возможностью пользуются жители Москвы, Поволжья и Урала. Всего Tele2 собрала более 4000 телефонов.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- Мы очень рады, что наши проекты получают высокую оценку профессионального сообщества в самых различных номинациях. 2020 год был непростым для всех, но Tele2 привыкла действовать по другим правилам и предложила своим клиентам наиболее актуальные решения, в том числе и в сфере маркетинговых коммуникаций. Особенно приятно, что экопроект «Переплавка» уже второй год подряд завоевывает награды, а самое главное – сердца наших абонентов. Это подтверждают цифры – количество сданных на переработку телефонов и число клиентов, вовлеченных в тему осознанного потребления.

По информации от пресс-службы Tele2