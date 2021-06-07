Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 7 июня 2021 года, в регионе зафиксировано 63 632 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровел 121 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 58 263 южноуральца. Под наблюдением специалистов в больничных палатах все еще остаются 2 430 пациентов.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще пять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Четверо из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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