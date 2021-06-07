В Челябинской области закрыли мост через реку Симок

Фото: Миндортранс Челябинской области

С сегодняшнего дня, 7 июня, в Челябинской области закрывают мост через реку Симок. Об этом сообщили в региональном миндортрансе. Такие решение принято в связи с тем, что на мосту выявили дефекты и повреждения, которые могут представлять опасность.

Сам мост располагается неподалеку от поселка Карауловка, на 19,6 км дороги Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское. Водителям придется объезжать реку по другим трассам, пока не закончится ремонт.

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