ВТБ выдал на Южном Урале первую онлайн-ипотеку

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Уникальная сделка состоялась при участии застройщика ГК ПИК. Житель Челябинска оформил кредит на приобретение недвижимости в столичном регионе на сумму порядка 5,8 млн рублей без посещения офиса банка.

Схему предоставления займов на жилье в режиме онлайн ВТБ реализует в партнерстве с рядом крупных застройщиков. Клиент выбирает интересующий его объект на сайте строительной компании, там же подает заявку на ипотеку на эту квартиру. После одобрения заявки банком клиент подписывает все документы полностью удаленно с помощью электронной подписи, которую выпускает застройщик.

Кроме того, на сайте ВТБ реализована возможность через цифровой кабинет клиента оформить заявку на получение ипотеки и получить решение банка также в режиме онлайн. При такой схеме потребуется лишь один визит в банк для подписания документов. Аналогичным образом дистанционно можно воспользоваться и возможностью рефинансировать в ВТБ свой жилищный кредит, оформленный в другом банке.

- Доступность большинства банковских услуг онлайн – это уже привычная практика и для нас, и для наших клиентов, – отмечает управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – Наш банк продолжает активно развивает цифровые сервисы, чтобы клиенты могли совершить максимум операций по ипотеке дистанционно.

Напомним, что за январь-апрель ВТБ выдал южноуральцам 2,8 тысяч жилищных займов на 4,6 млрд рублей (+14% к аналогичному периоду прошлого года). В мае банк предоставил клиентам в Челябинской и Курганской областях 745 ипотечных кредитов на 1,3 млрд рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)