Каждый четвертый — ребенок: Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укуса клещей в Челябинской области

С начала сезона исследовано более 5500 клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

8029 жителей Челябинской области пострадали от укуса клещей. Из них 2106 — детей. Это жители всех районов Челябинской области. Свежую статистику сообщил Роспотребнадзор.

— С начала сезона в области исследовано от населения более 5500 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: их них — 27,7 % инфицированы боррелиями, 1,1 % — вирусом клещевого энцефалита, 3,2 % — моноцитарным эрлихиозом и 1,2 % — гранулоцитарным анаплазмозом человека, — рассказала заместитель главного государственного санитарного врача по Челябинской области Светлана Лучинина.

В прошлом году за это же время число укушенных было выше — 8513 человек. При этом сами жители региона говорят, что подцепляют клещей там, где их вообще не ждали.

— У начальника сын подхватил клеща, играя во дворе частного дома. Подтвердился беррельоз, сейчас лечатся, — рассказал читатель КП Михаил.

Прививки от энцефалита сделали 122 914 южноуральцев. От клещей обработали 4210,5 га, их них 1323,3 га — детские лагеря и санатории. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует вакцинироваться. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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