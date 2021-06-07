Выбрали лучших: в Челябинске прошел первый открытый отбор в юношескую команду «Челбаскет»

В Челябиске прошел отбор в юношескую команду "Челбаскет". Фото БК "Челбаскет".

Более 60 человек подали заявки на участие в спортивном кастинге. Возраст участников — 15-16 лет. Кандидатам на попадание в юношескую баскетбольную команду «Челбаскет» предстояло выполнить ряд упражнений на скорость, ловкость, умение контролировать мяч и метко бросать по кольцу.

На просмотр приехали спортсмены из Челябинска, Южноуральска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Коркино, Карталов, Кыштыма, были также представители Екатеринбурга, Кургана, Орска.

Тренеры и специалисты выбрали трех парней, которые будут выступать за команду «Челбаскет» в детско-юношеской баскетбольной лиге. 12 кандидатов попали в ближайший резерв.

Практика проведения открытых просмотров широко используется профессиональными клубами в поисках юных дарований. Отметим, что сезон 2020/21 стал дебютным для БК «Челбаскет» в профессиональной лиге (клуб вошел в ТОП-6 Суперлиги-2). В этом году менеджмент клуба принял решение о создании собственной юношеской команды, которая станет базой для команды мастеров.

13 июня состоится просмотр в женскую команду для девушек 2004, 2005, 2006 годов рождения Подробности участия и ссылка на регистрацию в официальных аккаунтах БК «Челбаскет».

— Мы получили первый, но очень хороший опыт проведения открытого просмотра. Есть открытия и сюрпризы. Порадовало большое количество желающих принять участие, что еще раз подтверждает популярность баскетбола в Челябинской области. Надеюсь, что девчонки будут не менее активны. Развитие детско-юношеского спорта, это, в том числе, и то, ради чего работает клуб и Федерация, — отметил президент БК «Челбаскет» и руководитель Федерации баскетбола Челябинской области» Николай Сандаков.

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