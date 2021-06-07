Дым видно издалека: в Челябинске возле резервного здания научной библиотеки загорелся пух

Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня вечером, 7 июня, жители Челябинска обратили внимание, что над Калининским районом поднялся густой черный дым. В МЧС рассказали причину произошедшего.

— Пожар произошел по адресу Механическая, 57. На место происшествия выехали 4 автоцистерны. Предварительная причина — возгорание пуха, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По данным сервиса «2ГИС», по указанному адресу находится резервное здание областной универсальной научной библиотеки (сектор депозитарного хранения).

Обновлено в 19:11.

В МЧС уточнили, что горел вовсе не пух.

— На заброшенной территории в районе улицы Механической происходило горение емкостей с горюче-смазочными материалами. Огонь перешел на траву. На месте работали 4 автоцистерны. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания будут выяснять сотрудники отделения дознания

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: читатель КП-Челябинск

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