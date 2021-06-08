В Ленинском районе Челябинска рухнул 75-летний дом

В доме никто не живет и он отключен от коммуникаций. Фото: Анюточка Артемьева/Подслушано Ленинский район/vk.com

Сегодня, 8 июня, около 8:00 в Ленинском районе Челябинска рухнула стена двухэтажного дома на улице Кронштадской, 18.

— Этот дом расселен и отключен от всех коммуникаций, — сообщили КП-Челябинск вГУ МЧС по Челябинской области. — В момент обрушения в доме никого не было. Ни погибших, ни пострадавших нет.

В соцсетях челябинцы заметили, что в квартирах осталась мебель и бытовая техника. По словам автора фото Анны Артемьевой, жителей расселяли экстренно.

— Недели две назад людей выселили, т. к. он [дом] начал рушиться. Как я поняла, взяли только все самое необходимое, — написала в комментариях Анна Артемьева.

На месте дежурят пожарные и сотрудники полиции.

По данным сайта Регоператора капремонта, здание было построено в 1946 году. Судя по снимкам, в доме недавно отремонтировали крышу.

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