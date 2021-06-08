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Общество8 июня 2021 8:26

Челябинцу присудили смешную сумму за приобретенное на работе заболевание легких

Рассказываем, сколько он получит за потерянное здоровье
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мужчина полностью утратил трудоспособность

Мужчина полностью утратил трудоспособность

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске машинисту экскаватора присудили 40 тысяч рублей за приобретенное им на работе заболевание легких. Прокуратура в интересах потерявшего трудоспособность мужчины запрашивала другую сумму. Но Советский районный суд решил, что такой компенсации морального вреда за потерянное здоровье достаточно.

— Профессиональное заболевание легких и полную утрату трудоспособности мужчина получил по вине работодателя, — сообщила старший помощник прокурора челябинской области Наталья Мамаева. — Он работал машинистом экскаватора с 2010 года во вредных условиях труда. Вина организации в возникновении профессионального заболевания доказана в ходе рассмотрения дела.

Суд, по словам Натальи Мамаевой, исковые требования прокуратуры удовлетворил частично — всего 40 тысяч рублей. Но добровольно организация деньги не выплатила, пока исполнительный лист не направили приставам.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

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