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Общество8 июня 2021 9:00

Дал в глаз и припугнул собакой: в Челябинской области побивший участкового мужчина получил условный срок

До случившегося осужденный буянил на избирательном участке
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Мужчина грозился спустить собаку на участкового.

Мужчина грозился спустить собаку на участкового.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Челябинской области 51-летний житель села Печенкино получил условный срок за применение насилия в отношении полицейского. Мужчина сначала совершил мелкое хулиганство на избирательном участке, а прибывшему к нему домой для выяснения обстоятельств инцидента участковому поставил фингал и пригрозил собакой. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Во время выборов на избирательном участке он совершил мелкое хулиганство. Домой к буяну приехал участковый, но выяснить обстоятельства случившегося ему не удалось.

— Мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции, нанеся удары и пригрозив участковому спустить на него собаку, после чего закрылся на территории своего домовладения, — рассказала Наталья Мамаева. — С учетом личности, состояния здоровья, признания вины и раскаяния виновному назначено наказание в виде года условно, с испытательным сроком два года по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).

Дело рассматривал Еткульский районный суд. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

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