В Челябинской области за сутки умерли семь человек

С коронавирусом продолжают бороться 2387 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 84 человек. Всего в регионе 63 716 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит региональный минздрав.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли семь человек. Из больниц выписали 120 человек. Всего в области победили коронавирус 58 383 пациента. С ковидом продолжают бороться 2387 человек.

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