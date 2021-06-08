В Златоусте Челябинской области в квартире обнаружили убитую пару

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

Утром, 7 июня, в квартире одного из домов Златоуста Челябинской области обнаружили трупы 34-летней женщины и 33-летнего мужчины. Как сообщили в Следственном комитете, есть предварительная версия.

— Пара поругалась. Мужчина выстрелил в женщину, а после — себе в голову, — сообщили в СКР по Челябинской области.

Чтобы установить обстоятельства смерти возбуждено уголовное дело п.«а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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