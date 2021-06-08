В Миассе вспыхнул склад по производству запчастей

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Днем во вторник, 8 июня, в Миассе загорелся цех по производству запчастей, расположенный в переулке Элеваторный. Густой черный дом видно издалека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на момент прибытия пожарных огнем было охвачено около 700 кв. метров. Рабочих в здании не было.

Дым видно издалека. Фото: Елена Карпенко, Инцидент Миасс/vk.com

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