Челябинца осудили за убийство подростка во дворе больницы

Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии для рецидивистов Фото: "КП" Архив

27-летнего жителя Челябинска осудили за убийство и покушение на убийство. В феврале прошлого года во дворе ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» он сцепился с ранее неизвестными молодыми людьми.

— Мужчина нанес каждому по одному удару ножом в грудь. Один из 17-летних подростков скончался в скорой помощи, второй выжил, но получил тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Ранее мужчина судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотических средств. Ему назначили 14 лет исправительной колонии особо режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

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