В Челябинске несколько дней ищут двух девочек-подростков

Виктория ушла из дома в субботу, 5 июня. Фото: "Лиза Алерт"

В Челябинске ищут двух девочек 16 и 17 лет, которые еще на той неделе ушли из дома и до сих пор не вернулись.

16-летняя Виктория Грецкая пропала в Ленинском районе Челябинска в субботу, 5 июня.

Приметы от «Лиза Алерт»: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одета в розовую кофту, черно-белую футболка, черные джинсы, синие туфли.

Ирина Давлетчина потерялась на Северо-Западе. Фото: "Легион-СПАС"

17-летняя Ирина Давлетчина ушла из дома по улице Солнечной, 14 В в пятницу, 4 июня. На вид ей 16-17 лет, рост 145 см, плотного телосложения, глаза карие, окрашенные русые волосы до плеч. Ориентировку распространил в «Легион-СПАС».

Отметим, что с наступлением лета ориентировки на розыск подростков появляются в группах поисков регулярно.

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