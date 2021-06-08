В Магнитогорске открыли прямое авиасообщение с Екатеринбургом

Следующий полет из Магнитогорска в Екатеринбург состоится 10 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings объявила об открытии рейса Магнитогорск-Екатеринбург. Это направление субсидируется правительствами Свердловской и Челябинской областей. В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что полеты будут осуществляться три раза в неделю.

— Рейсы будут выполняться с вылетом в 06:40 местного времени по субботам и в 07:35 — по вторникам и четвергам. Обратные рейсы запланированы в 16:55 по местному времени, что особенно удобно для тех, кто улетает на один день, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажирские перевозки осуществляются на самолете Sukhoi Superjet 100. Общее время в пути составит один час. На сайте авиакомпании Red Wings указано, что следующий рейс состоится 10 июня. Минимальная стоимость билета составляет 1549 рублей.

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