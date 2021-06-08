Сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали отца и сына за торговлю оружием

Из незаконного оборота было изъято 5 единиц самодельного огнестрельного оружия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Катав-Ивановский городской суд Челябинской области поступило уголовное дело о незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Обвиняемыми являются отец и сын из города Кусы. Именно их сотрудники ФСБ задержали за продажу самодельных огнестрелов. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Было установлено, что отец и сын покупали сигнальные пистолеты, которые находились в свободной продаже. А уже из них они делали оружие, уходившее потом на продажу. Но в августе 2020 года подпольный бизнес накрылся после вмешательства сотрудников ФСБ.

— Из незаконного оборота было изъято 5 единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов для различного стрелкового оружия, взрывчатые вещества, технические средства, использованные для изготовления оружия, а также денежные средства, полученные в качестве дохода от преступной деятельности, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В надзорном ведомстве также уточнили, что торговля оружием велась на одной из автостоянок возле трассы М-5 в Катав-Ивановском районе.

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