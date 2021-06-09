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Происшествия9 июня 2021 6:00

Два жителя Челябинской области создали в интернете фейковый магазин «К&Б» и продавали через него несуществующие товары

Они обманули 55 человек на 1,3 млн рублей
Ян СтоевЯн Стоев
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Всего от мошенников пострадали 55 человек

Всего от мошенников пострадали 55 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в Копейский городской суд материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении двух молодых людей, которые создали в интернете фейковые магазины алкогольной и табачной продукции. Причем на одном из сайтов использовалось название популярной сети «Красное&Белое» — krasnoebeloeopt.site.

— Обвиняемые, используя программное обеспечение по подмене IP-адресов (VPN-сервисы) создали и разместили в интернете сайты с доменным именем: «сигаретоптом24.рф», «сигаретоптом.рф», «krasnoebeloeopt.site», «tabak24.info», «сигидаром.рф», «iimmppeerriiaa.club.su» на которых разместили заведомо ложные сведения о продаже по оптовым ценам табачной и алкогольной продукции, фактически не намереваясь осуществлять удаленную продажу табачной и алкогольной продукции, — рассказал заместитель прокурора Челябинска Михаил Венглер.

Так, один из обвиняемых, используя вымышленные аккаунты, находил во «ВКонтакте» людей, которые готовы были купить алкоголь и табак по оптовой цене. Затем, договорившись о сделке и получив оплату, он вместе со своим сообщником отправлял клиентам через службу доставки посылки, не представлявших никакой ценности.

С помощью такой схемы подсудимым удалось обмануть 55 человек. Общий ущерб от их действий оценили на сумму более 1,3 млн рублей и взыскать его не удается — по документам у них за душой не гроша. Вину они не признают, давать показания отказываются.

О молодых людях известно, что им по 28 лет, живут в Копейске, оба ранее не судимы.

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