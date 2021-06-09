В комфортном офисе или на удаленке: кому в Челябинске предлагают зарплату больше 100 тыс. рублей

Официальная средняя зарплата в Челябинской области 41 тыс. рублей, но можно заработать и больше 100 тыс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске названы самые высокооплачиваемые вакансии июня. Рейтинг составил портал по поиску работы SuperJob. Больше всего готовы платить 1С-разработчику. Опытного специалиста ищет строительная компания. Оклад — от 180 тыс. рублей.

Интересно, что главному инженеру одна из фирм-застройщиков готова платить куда меньше — до 87 тыс. рублей в месяц. Хотя ответственность куда более серьезная: контролировать и обеспечивать качество работ на строительном объекте. Прорабу с опытом работы от трех лет готовы платить от 80 тыс. рублей

Также ищут директора проектного офиса на зарплату от 110 тыс. рублей в месяц. Нужен управленческий опыт не менее трех лет. При этом компания готова рассмотреть в качестве кандидата инициативного человека с успешным опытом предпринимательства.

— Программисту, который знает платформу «.net», готовы платить от 75 тыс. рублей. Работодатель — резидент Сколково, IT-чемпион региона, — обещает интересные проекты по созданию инновационной образовательной среды для детей. Дополнительно работодатель предоставляет расширенный социальный пакет и множество бонусов, например, насыщенную корпоративную жизнь, обучение за счет компании и комфортный офис с обеденной зоной, — рассказал пресс-секретарь SuperJob Антон Шахов.

Как отмечают специалисты, в IT-сфере проблема не только найти сотрудников, но и удержать. Столичные работодатели предлагают разработчикам расширенные программы мотивации и обучения, а также удаленный формат работы после прохождения испытательного срока.

Если вы далеки от высоких технологий, можно устроиться менеджером по продажам услуг в телекоммуникационную компанию на зарплату от 65 тыс. рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По последним данным Челябинскстата, средняя зарплата на Южном Урале составляет чуть более 41 тыс. рублей. Правда, такие цифры даются без вычета налогов.

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