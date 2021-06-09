9,5 тонн «брендовых» носков и трусов изъяли на границе в Челябинской области

«Модные бренды» перевозили в мешках. Фото: Челябинская таможня

Сотрудники Челябинской таможни оставили жителей Екатеринбурга без носков и нижнего белья с логотипами известных брендов. А все потому, что продукция была поддельной.

Машину, которая перевозила 9,5 тонн «товаров народного потребления» из Кыргызстана в Екатеринбург остановили на границе в Троицком районе.

— В ходе таможенного досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили 425 единиц белья с нанесенными эмблемами товарных знаков Adidas, Calvin Klein и 8830 единиц носочных изделий с логотипами Adidas, Nike, Calvin Klein, Lacoste, Puma, — рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Максимальное наказание — два года лишения свободы. Ущерб правообладателям брендов оценили в 4 млн рублей. Контрафакт изъяли полицейские.

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