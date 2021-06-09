Минздрав Челябинской области: «Для иммунной прослойки от коронавируса нужно привить 60% взрослого населения»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня в Минздраве Челябинской области проходит брифинг по коронавирусу. Одна из основных тем — вакцинация, о которой и высказались спикеры. По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Ванина, в регион уже поступило 348 тыс. доз вакцины, а с сентября область ожидает еще 326 тыс. доз первого компонента и 267 тыс. — второго.

— Всего ожидается 1,618 млн доз, этого хватит, чтобы привить 60% взрослого населения, что необходимо для иммунной прослойки, — рассказал Евгений Ванин.

Как считает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ольга Агеева, лето — отличный повод получить вакцину, чтобы после отпуска с новыми силами вернуться на работу. Речь зашла и про вакцинацию в садах.

— Вакцинация в садах — востребованная услуга, весь алгоритм как в больнице. Просим людей быть внимательными к себе, просим в этот день пожалеть себя и не ставить амбициозные планы по прополке грядок, — добавила Ольга Агеева.

Также уточняется, что этим летом коронавирус никуда не ушел, и надеяться на это не стоит.

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