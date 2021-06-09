Челябинские врачи рассказали, можно ли совмещать прививки от клеща и от коронавируса

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня в Минздраве Челябинской области на брифинге по коронавирусу обсудили тему совмещения прививок. Речь зашла о вакцине от клеща, которая в нашем регионе не менее актуальна на сегодняшний день. По словам главного инфекциониста Челябинска Екатерины Стенько, торопиться и делать в один момент обе прививки — рискованно.

— Думаю, вряд ли вакцины от ковида и от клеща нужно ставить одновременно, учитывая малый подобный опыт, — рассказала Екатерина Стенько. — Рекомендуется делать их с интервалом в один месяц.

Уточняется, что прежде чем делать вакцинальный комплекс, нужно взвесить все риски. Есть смысл подождать.

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