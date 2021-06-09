В Челябинске впервые пройдет фестиваль ретроавтомобилей 1930-х годов

Фото: архив "КП"

В ближайшее воскресенье, 13 июня, в Челябинске пройдет первый в истории города фестиваль ретротехники «Машина времени». У жителей столицы Южного Урала появится возможность поглядеть на машины как отечественного, так и зарубежного производства. Среди автомобилей будут представлены образцы, выпущенные в первой трети XX века – ГАЗ М-1 и Opel Super 6 1937 года выпуска, La Likorne 1932 года, Chevrolet Model 6AC Pickup 1927 года.

Фестиваль начнется с автопробега в 10:00 от проходной ЧТЗ и будет пролегать по проспекту Ленина. А уже с 12:00 на Театральной площади начнет свою работу выставка, где покажут более 100 единиц автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колесной техники. Кроме того, на сцене фестиваля выступят творческие коллективы. Также для челябинцев будут работать интерактивные площадки, на которых пройдут зрелищные мероприятия.

Организаторами фестиваля выступают МБУК «Центр историко-культурного наследия Челябинска» и клуб военно-исторической реконструкции «Дивизион». Мероприятие проходит при информационной поддержки медиахолдинга «Комсомольская правда», телеканала «URAL1» и «Авторадио-Челябинск».

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