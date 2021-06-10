Бывший вице-губернатор Челябинской области стал директором «РМК-Арены»

Николай Сандаков успел поработать «заместителем по политической части» при двух губернаторах Челябинской области — Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском, отвечал при них за выборы всех уровней/ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков стал директором «РМК-Арены» — спортивного комплекса в Челябинске, который планирует построить «Русская медная компания». О назначении и поставленных задачах на новой должности он рассказал в своем Instagram.

— Это для меня вызов, вызов и профессиональный, и человеческий, — написал Николай Сандаков. — Много работы, работы сложной, но интересной. РМК-арена должна стать лучшим спортивным объектом региона: до 100 000 посещений в месяц, более 30 000 квадратных метров площадей, основная арена на 5000 зрителей, плюс три площадки под игровые виды спорта, пять-шесть локаций под единоборства с собственной малой ареной, большой фитнес зал, медицинский центр, спортивные магазины, футкорт и другое.

В планах — сделать комплекс местом притяжения челябинцев. Их спортивную активность, по словам Николая Сандакова, в разы повысит появление в городе спортивных сооружений, соединенных с городским бором велосипедно-пешеходным мостом.

— Стоит задача не только построить объект без нагрузки на региональный и муниципальный бюджеты, но и в процессе эксплуатации минимизировать, либо полностью исключить расходы казны, — отметил Николай Сандаков. — При этом базовое условие инвестора — возможность бесплатных занятий для детей до 12 лет. Проект будет полностью реализован за частные (практически личные) средства главы РМК Игоря Алтушкина.

Будущий управленец проекта уверен также, что появление спортивного комплекса создаст для детей правильную альтернативу гаджетам, курению и употреблению алкоголя.

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