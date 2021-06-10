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Общество10 июня 2021 7:15

На трех перекрестках в Челябинске на полдня отключили светофоры

Рассказываем, где из-за этого возможна неразбериха
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Об отключении светофоров на трех перекрестках в Челябинске предупредили в мэрии.

Об отключении светофоров на трех перекрестках в Челябинске предупредили в мэрии.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в четверг, 10 июня, отключили светофоры на трех перекрестках северо-запада. Конструкции будут обесточены до 13:00. Об этом предупредили в мэрии.

— Отключения светофоров с 8:00 до 13:00 запланированы на пересечении проспекта Победы с улицами Чайковского, Косарева и Тепличная, — уточнили в администрации Челябинска.

Также из-за работы на электрических сетях сегодня с 08:00 до 17:00 не будет работать светофор в районе улицы Овчинникова, 12.

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