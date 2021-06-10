Ушел в гулять «самостоятельно»: в Челябинской области пропал двухлетний мальчик

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Златоусте накануне вечером пропал двухлетний мальчик. Малыш вместе со старшим братом гулял на улице около дома и, оставшись на несколько минут без внимания, ушел гулять самостоятельно. К месту ЧП по тревоге подняли местный отряд поисково-спасательной службы Челябинской области, полицию, МЧС и приехали представители мэрии. К поискам подключились добровольцы, а найти ребенка помог сосед.

— Вызов поступил с улицы Боровая, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Весь личный состав златоустовского отряда ПСС был поднят на поиски двухлетнего малыша. В непосредственной близости от дома было большое количество заброшенных домов. В первую очередь маленького ребенка начали искать в расположенных рядом дворах — тщательно осматривая подвалы, дома, хозпостройки. Несколько поисковых групп направили по дорогам, тропам лесного массива.

Найти мальчика удалось около 21:00. Малыша обнаружил сосед, проводивший поиск с квадроцикла на склонах местной горы. Мужчина привез мальчика, который ушел в противоположную от города сторону почти на километр, родителям.

Ребенок здоров, но во время «прогулки» по лесу успел собрать несколько клещей.

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