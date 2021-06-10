Челябинцы завалили Минэкологии жалобами на запах гари

Люди чувствуют запах гари в разных районах Челябинска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Челябинска завалили Минэкологии жалобами на запах гари. Сообщения поступают из разных районов города. В ведомстве уже провели проверку — утверждают, что выбросы тут ни при чем. Основная причина — пожары.
— В результате низкой облачности и слабого ветра над городом образовалась дымка с запахом гари, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Миниэкологии установило, что основной причиной стали пожары в городской черте. Несмотря на предупреждение МЧС и органов власти, некоторые люди продолжают поджигать пух, который ежедневно вызывает десятки пожаров как в городе, так и за его пределами.
В Минэкологии призывают не поджигать пух намеренно. О выявленных подобных фактах просят незамедлительно сообщать в МЧС и полицию.
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